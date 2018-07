Marile companii, mai bogate, dar debusolate

Stiri pe aceeasi tema

- Anglia și Tunisia se infrunta in aceasta seara pentru prima oara in ultimii 20 de ani, cele doua dueluandu-se și la Mondialul din 1998, moment in care acestea se aflau in grupa cu Romania. Puțini iși mai amintesc insa ca acel meci a stat sub amenințarea terorista a gruparii Al-Qaeda, care planuia…

- CSM București a demarat negocierile cu un nou antrenor! Varianta surprinzatoare la care s-au gandit șefii clubului. CSM București iși va relua pregatirile pentru noul sezon pe 16 iulie. Campioana Romaniei la handbal feminin n-are insa antrenor, Per Johansson nemafiind pastrat dupa ce a dus echipa doar…

- Romania ar putea deveni al treilea mare producator de gaze naturale din Europa, odata cu extractia resurselor din Marea Neagra, a declarat, joi, Francois-Regis Mouton, director in cadrul Asociatiei Internationale a Producatorilor de Petrol si Gaze. "România ar putea deveni al treilea producător…

- In tarile dezvoltate conceptul de saptamana de lucru de patru zile nu mai este de mult o noutate, si chiar si in Romania un antreprenor a propus acest sistem pentru angajatii lui. Din perspectiva psihologica, dar si a randamentului muncii, saptamana de lucru redusa poate reprezenta un imens…

- Peste jumatate din software-ul instalat pe computerele din Romania, mai exact 59%, nu este licentiat corespunzator, ceea ce creste riscul atacurilor cibernetice, potrivit unui studiu BSA, remis, marti, AGERPRES . In intreaga lume, organizatiile folosesc software-ul pentru a-si imbunatati modul in care…

- Conducerea companiei energetice E.ON Romania a anuntat joi ca in 2017 a alocat investitii de 104 milioane de euro si va aloca 513 milioane de lei in 2018, mentionand insa ca va fi nevoie de stimulente pentru modernizarea in continuare a infrastructurilor pe care le administreaza. Conducerea…

- Regulamentul European 2016/679 privind Protectia Datelor cu Caracter Personal (GDPR) devine aplicabil si in Romania incepand din 25 mai 2018. Practic, vorbim despre "momentul zero" de la care datele de identificare, tranzacţionale, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale…