Marile companii IT din Romania si-au majorat de patru ori afacerile in ultimii 10 ani și au contribuit cu 5,5% la PIB, in 2019. Cei 50.000 de angajati caștiga cele mai mari salarii din țara Marile companii de tehnologie din Romania si-au majorat de patru ori afacerile si echipele pe plan local, in ultimii 10 ani, la peste 3 miliarde de euro si 50.000 de angajati, consemnati in 2019, reiese dintr-o analiza realizata de Cushman & Wakefield Echinox, publicata joi. Conform datelor centralizate, cea mai mare parte a acestor companii, precum Amazon, IBM, HP, Microsoft sau Oracle, se regăsesc…