Cele mai mari 10 companii americane listate la New York in functie de valoarea bursiera si-au majorat pe linie veniturile si profitul net in ultimele trei luni din 2019 fata de ultimele trei luni din 2018, arata datele agregate de brokerul Tradeville din rapoartele companiilor, citate de ZF, conform Mediafax.

Cele mai mari companii listate pe Wall Street au avut venituri totale de 362 mld. dolari si un profit net cumulat de 76,7 miliarde dolari, scrie Ziarul Financiar.

Apple, compania cu cea mai mare capitalizare din randul celor analizate, inregistreaza cea mai mare crestere a…