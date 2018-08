Marile companii care NU mai cer studii superioare la angajare Piața muncii incepe astfel sa devina un loc destul de prietenos pentru toți cei care vor un loc de munca bine platit și nu doar pentru cei care incearca din greu sa iși cladeasca o cariera prin studii superioare. Economiștii prevad o imbunatațire a perspectivelor pentru lucratorii fara diploma și asta pentru ca deficitul de forța de munca este foarte mare. Companiile vor fi astfel obligate sa investeasca mai mult in viitorii angajați prin cursuri de formare la locul de munca. Potrivit CNBC, anul trecut aproximativ 15% din angajații companiei americane IBM nu aveau o diploma de absolvire a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

