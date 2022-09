Stiri pe aceeasi tema

- Marile firme din sectorul agroalimentar ar putea pierde pana la un sfert din valoarea lor de piata pana in 2030, daca nu se adapteaza la noile politici guvernamentale si noile comportamente ale consumatorilor care au legatura cu schimbarile climatice, arata un raport publicat de promotorii campaniei…

Parlamentul elvețian a aprobat achiziționarea a 36 de avioane de lupta F-35 in valoare de 5,5 miliarde de dolari, potrivit Reuters, informeaza Mediafax.

- Piata anuala a vaccinurilor pentru Covid-19 din Statele Unite ar putea fi in viitor in intervalul 5,2 – 12,9 miliarde de dolari, in functie de preturile vaccinurilor si cine este eligibil sa le primeasca, a declarat joi directorul comercial al companiei Moderna, Arpa Garay, transmite Reuters. Vorbind…

- Firma de achizitii care a acceptat sa fuzioneze cu compania de socializare a fostului presedinte al SUA Donald Trump, Truth Social, nu a reusit marti sa isi asigure suficient sprijin din partea actionarilor pentru o prelungire cu un an a unui termen, necesara finalizarii acordului, transmite Reuters.…

- Guvernul suedez a anuntat miercuri ca va acorda companiilor si gospodariilor aproximativ 60 de miliarde de coroane (5,8 miliarde de dolari), pentru a atenua povara cresterii pretului electricitatii, transmite Reuters. Pretul la energie a atins un nivel record dupa ce Rusia a invadat Ucraina, chiar daca…

- Elon Musk a vandut acțiuni Tesla in valoare de 6,9 miliarde de dolari, bani despre care spune ca ar putea fi folosiți pentru a finanța posibila achiziție a Twitter, in cazul in care pierde batalia juridica cu platforma sociala și va fi obligat sa onoreze acordul de achiziționare, relateaza Reuters.

- Președintele american Joe Biden anunța investiții masive in infrastructura necesara pentru a face fața schimbarilor climatice. Miliarde de dolari vor putea fi accesate pentru sistemele de aer condiționat dar și alte tehnologii ecologice.

- Caldura extrema, seceta si inundatiile generate de schimbarile climatice au provocat Germaniei in medie pagube anuale de 6,6 miliarde de euro (6,7 miliarde de dolari) in ultimele doua decenii, unele episoade severe ducand nivelul pierderilor la zeci de miliarde de euro, conform rezultatelor unui studiu…