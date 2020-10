Stiri pe aceeasi tema

- KFC lanseaza platforma proprie de comenzi online și continua investițiile in zona de livrare, in contextul pandemiei Lanțul de restaurante fast-food KFC Romania anunța ca a lansat platforma proprie de comenzi și ca va continua investițiile pe zona de livrare. Potrivit unui comunicat al companiei, în…

- Nicu Bocancea, master florist internațional, cel mai premiat roman din industria florilor la competițiile internaționale de profil, a pornit, cu ajutorul construcțiilor florale, un Manifest pentru normalitate și frumos, in 50 de episoade, pentru a atrage atenția unor reguli sau nereguli din jurul sau…

- Clean Beauty și produsele vegane de ingrijire a pielii, viitorul industriei de frumusețe! Doctor BABOR a lansat linia CLEANFORMANCE BABOR, brand ecologic, 100% neutru din punct de vedere climatic, a creat standarde stricte despre ceea ce numim Clean Beauty. In acest sens a fost lansata gama de produse…

- Trotinetele eletrice Lime vor fi disponibile de astazi și în Cluj-Napoca, acesta fiind al doilea oraș din România în care startup-ul american va oferi spre închiriere vehiculele, prin intemediul aplicației. Lansarea…

- Bolt, principala platforma europeana de transport la cerere, iși extinde prezența in Romania, lansandu-și serviciile de inchiriere a trotinetelor electrice in Constanța, al treilea oraș dupa București și Cluj-Napoca. Astfel, pe strazile din Romania sunt, in prezent, la dispoziția utilizatorilor, peste…

- Gault&Millau – primul ghid gastronomic prezent pe piața locala, lanseaza Barometrul Restaurantelor, ediția I, un proiect sub umbrela inițiativei #maideparte a ghidului internațional. Barometrul Restaurantelor este una dintre manierele prin care Gault&Millau sprijina restaurantele și echipele lor – de…

- Șoferii iși vor putea reincarca vehiculele la punctele de incarcare Enel X folosind aplicația mobila JuicePass Enel X Romania, parte a Enel X, divizia de servicii energetice avansate a Grupului Enel, a instalat și a pus in funcțiune o rețea de 34 de puncte de incarcare in București și in zonele…