- Principalele instituții financiare care activeaza in Europa dau credite prea ușor și subestimeaza riscurile, potrivit unei analize a Bancii Centrale Europene. Una din principale cauze ale celei mai recente crize financiare mondiale a fost reprezentata de creditele neperformante. Astfel, marile…

- Cetatenii din zona euro se asteapta ca moneda euro digitala propusa de Banca Centrala Europeana sa fie confidentiala, sigura si ieftina, arata rezultatele unui studiu publicat miercuri de BCE, transmite Reuters.

- Europa se confrunta cu un trimestru doi dificil din cauza extinderii pandemiei de coronavirus (COVID-19) si a restrictiilor impuse de guverne, dar Banca Centrala Europeana isi va indeplini sarcina de a mentine costurile de imprumut ultra scazute, a afirmat marti economistul sef al BCE, Philip Lane,…

- Ucraina a impus vineri sanctiuni fostului presedinte Viktor Ianukovici si fostului premier Micola Azarov, care includ blocarea activelor si proprietatilor, interzicerea retragerii de bani din tara, precum si retragerea tuturor distinctiilor din partea statului, transmite Reuters.

- Fotbalistul Soumaila Coulibaly, un fundas central in varsta de 17 ani, s-a transferat de la Paris Saint-Germain la Borussia Dortmund, cu care a semnat un contract pe termen lung, a anuntat joi clubul german intr-un comunicat citat de Reuters. Format la PSG, Coulibaly, care nu a debutat la…

- Veniturile principalelor banci de investitii din lume, obtinute din tranzactii cu materii prime, vanzarea derivatelor si alte activitati din sector, au crescut cu 85% in 2020, in urma majorarii castigurilor obtinute din tranzactionarea metalelor si a titeiului, se arata intr-un studiu realizat de…

- Banca Centrala Europeana urmareste cu atentie evolutiile de pe pietele financiare, pentru ca o crestere abrupta a dobanzilor reale ar putea pune in pericol revenirea economiei, a declarat joi Isabel Schnabel, membru in boardul executiv al Bancii Centrale Europene, transmite Reuters. "In viitor,…

- Banca Centrala Europeana a informat Parlamentul European ca vrea drept de veto in privinta lansarii in zona euro a "stablecoins" (monedele stabile), cum ar fi Diem de la Facebook, si un rol mai mare in supervizarea lor, transmite Reuters.