- Chiar daca romanii au susținut, sub impulsul emoțiilor, ideea unui boicot la adresa Austriei, dupa votul negativ al Vienei in cazul aderarii Romaniei la spațiul Schengen, acest demers nu a fost resimțit de bancile austriece din țara noastra.

- Mari confiscari ale forțelor de ordine l-au lovit pe șeful spaniol de narcotice, cocaina in valoare de 223 de milioane de euro fiind interceptata in timpul a trei operațiuni din Spania și Columbia, anunța Europol , printr-un comunicat de presa remis cotidianului național “Romania libera”. “Europol a…

- Europol a sprijinit Bosnia și Herțegovina in identificarea și dezmembrarea unei rețele criminale de mare amploare, implicata in traficul de droguri și de arme, spalarea de bani și corupție. Ancheta, inițiata in 2021, s-a concentrat asupra activitaților unei rețele infracționale implicate in principal…

- Bancile europene conduc la nivel mondial in materie de masuri ESG (mediu, social și guvernanța), potrivit celui mai recent indice EY Sustainable Finance Index. Cu toate acestea, ritmul de imbunatațire a activitații sociale in Europa ramane in urma piețelor bancare din SUA și Asia-Pacific, mai ales in…

- Depozitele, calculate pe o baza neajustata in functie de sezon, au scazut in saptamana incheiata pe 26 aprilie la aproximativ 17.100 miliarde de dolari, fiind mai mici cu aproximativ 120 de miliarde de dolari fata de saptamana anterioara. Acesta este cel mai redus nivel atins din iunie 2021, depozitele…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in urcare cu 0,6%, inversand declinul de la inceputul sesiunii. Bancile au pierdut optimismul de joi al investitorilor si au scazut cu 1,4%, in timp ce companiile de utilitati au coborat cu 0,3%. Cele mai mari cresteri au fost inregistrate de companiile…

- Vaccinul experimental ARNm, atunci cand este combinat cu medicamentul de succes Keytruda al Merck, a redus riscul de reaparitie a melanomului cancerului de piele cu 44% in comparatie cu folosirea doar a Keytruda, au anuntat companiile duminica, in prima lor prezentare detaliata a rezultatelor unui studiu…

- EIOPA, autoritatea europeana de supraveghere pentru asigurari și pensii ocupaționale, a finalizat raportul controlului la Euroins, constatand ca cerința de capital de solvabilitate (SCR) in cazul Euroins este de circa 500 milioane de euro, potrivit surselor Financial Intelligence. Fii la curent…