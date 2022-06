Stiri pe aceeasi tema

- Desi populatia a inceput sa isi reorienteze economiile catre moneda unica europeana, majoritatea bancilor din Romania au scos din oferta lor produsele de economisire in euro. In ultimul an, si mai ales dupa izbucnirea razboiului din Ucraina, populatia a inceput sa desfiinteze depozitele in lei si sa…

- CONTEXT-Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 768 de persoane, telefonic, in perioada 1-18 mai 2022. Are o marja de eroare de +/- 3.5%. A fost inițiat cu scopul de a se primi un feed-back din partea cetațenilor din Alba Iulia referitor la activitatea primarului și a Consiliului Local, la un an…

- Banca Transilvania estimeaza temperarea dinamicii medii anuale a prețurilor de consum din Romania de la 9,9% in 2022 la 5,5% in 2023, respectiv 3,4% in 2024, conform unei analize, publicata joi, privind politica monetara in țarile din Europa Centrala și de Est. Bancile centrale din regiune au demarat…

- Tehnologia VAR a fost folosita pentru prima oara in Romania, intr-un meci oficial, la partida Progresul Spartac U19 - Dunarea Calarași U19, din campionatul național. Acest meci a fost urmat de Progresul Spartac U17 - Dunarea Calarași U17, unde s-a folosit din nou VAR. ...

- Politia de Frontiera a anuntat ca 9.429 de cetateni ucraineni au intrat in Romania marti, fiind inregistrata o crestere cu 12,9% fata de ziua precedenta. „In data de 12.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 65.276 de persoane, dintre care…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana, in luna februarie a acestui an, au scazut cu 6,7% fata de aceeasi perioada a anului precedent, atingandu-se un nivel de 719.465 unitati, arata datele publicate, joi, de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM).

- Liderul pieței bancare din Romania, Banca Transilvania, intra pe piața IT și va avea propria companie de tehnologie, Code Crafters, prin care iși crește capacitatea de dezvoltare a soluțiilor IT.

- Ministrii de extreme ai Ucraniei si Ruisiei, Dmytro Kuleba si, respectiv Serghei Lavrov au inceput negocierile intermediate de Turcia, in Antalya. Este prima intalnire la nivel inalt, chiar in ziua in care se implinesc doua saptamani de la inceputul invaziei ruse in Ucraina. Dupa trei runde de negocierio…