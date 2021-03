Marile bănci ale lumii, finanțare de trilioane în cărbune, gaz și petrol Un raport al șase ONG-uri evidențiaza investițiile inca masive ale marilor banci in combustibili fosili. O cota de responsabilitate ale acestor instituții financiare pentru incalzirea globala. Scaderea consumului de energie din cauza Covid-19 nu a dus și la scaderea apetitului financiar al producatorilor de carbune , petrol și gaze. In 2020, investițiile celor mai mari treizeci de banci din […] The post Marile banci ale lumii, finanțare de trilioane in carbune, gaz și petrol first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

