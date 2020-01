Stiri pe aceeasi tema

- Cozi de sute de persoane s-au format la farmaciile din statul american Illinois in prima zi a anului, cand consumul de marijuana in scop recreativ a devenit legal, iar magazinele specializate au raportat vanzari totale de 3,2 milioane de dolari in 24 de ore transmite Mediafax. Cele 37 de farmacii care…

- Incepand cu 1 ianuarie 2020, statul american Illinois a legalizat comercializarea de marijuana in scop recreational. Chiar in prima zi, oamenii au facut cozi imense la magazinele specializate in vanzari de cannabis, iar suma totala a vanzarilor a atins cifra de 3,2 milioane de dolari.

- Vanzarea de marijuana in scop recreativ a devenit legala de la 1 ianuarie 2020 in statul american Illinois, spre bucuria consumatorilor care au luat cu asalt magazinele din care pot procura planta, arata Chicago Tribune Prima achizitie de marijuana in scop recreativ din Illinois a fost facuta…

- Sute de persoane au luat cu asalt farmaciile din statul american Illinois. Motivul este strict legat de faptul ca vanzarea de marijuana in scop recreativ a devenit legala de la 1 ianuarie, scrie...

- Vanzarea de marijuana in scop recreativ a devenit legala de la 1 ianuarie 2020 in statul american Illinois, spre bucuria consumatorilor care au luat cu asalt magazinele din care pot procura planta, arata Chicago Tribune.

- Președintele american Donald Trump a declarat ca starea sa de sanatate este foarte buna, dupa ce a finalizat prima faza a controlului medical anual, informeaza Mediafax.Liderul de la Casa Alba a precizat ca prima faza a controlului a fost efectuata sâmbata la Centrul Medical Militar Walter…

- Milioane de californieni risca sa ramana fara electricitate in timp ce pompierii continua lupta cu incendiile care fac ravagii in padurile din California, informeaza Hotnews. Zeci de mii de oameni au fost deja evacuați, iar prognozele arata o inrautațire a situației. Compania locala de electricitate…

- Un baiat de 9 ani acuzat ca a incendiat intenționat casa familie sale și a ucis cinci membri a fost dus, luni, în fața unei instanțe de judecata din Illinois. Kyle Alwood a fost acuzat de cinci infracțiuni de omor deosebit de grav, dar și de incendiere, distrugere prin incendiere. Citește…