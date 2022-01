Marii Sfinți ai acestei zile In cea de-a treia zi din Anul Nou, Biserica Ortodoxa ii cinstește pe Sfantul Proroc Maleahi și pe Sfantul Mucenic Gordie. Ce trebuie sa știe credincioșii despre acești doi mari sfinți a caror sarbatoare pica in zi de luni, cand se postește pentru sanatate? Conform Tradiției, Sfantul Proroc Maleahi este persoana care vestește pregatirea venirii lui Mesia printr-un Inaintemergator al Domnului, care va fi Ioan Botezatorul. Numele Maleahi inseamna inger. Se spune ca a primit acest nume pentru ca vorbea fața in fața cu ingerul Domnului și pentru ca pazea ingereasca curație. Sfantul Proroc Maleahi a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

