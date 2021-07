Marii retaileri alimentari se confruntă cu o criză de personal Deficitul de personal pentru marile retele din comertul alimentar modern, experimentat inainte de pandemie, se repeta astazi, fiind observat si de ESSA Group, unul dintre cei mai mari jucatori din piata serviciilor de trade marketing si vanzari din tara. Acest fenomen este mai accentuat pentru recrutarea de angajati care vizeaza activitati din categorii precum: lucratori comerciali, casieri, pickeri sau lucratori polivalenti, potrivit unui comunicat al companiei, remis, joi, AGERPRES. In prezent, ESSA are parteneriate pe termen lung cu cinci retele de tip hypermarket, supermarket si cash&carry,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul de personal pentru marile retele din comertul alimentar modern, experimentat inainte de pandemie, se repeta astazi, fiind observat si de ESSA Group, unul dintre cei mai mari jucatori din piata serviciilor de trade marketing si vanzari din tara.

- Scandalul gunoaielor din centrul Bucurestiului dureaza de cateva saptamani, iar cei care sufera de pe urma disputei dintre Primaria Sectorului 1 și Romprest sunt in continuare cetațenii, care stau cu deșeurile in fața caselor de saptamani intregi. Miercuri, Garda de Mediu București a amendat primaria,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a recunoscut oficial ca tara sa se confrunta cu o lipsa acuta de hrana. Adresandu-se inaltilor lideri din tara sa, Kim a spus ca „situatia alimentara a oamenilor devine tensionata”.

- Tribunalul special pentru Liban (TSL), care are drept misiune judecarea persoanelor acuzate ca au comis atentatul in care a murit fostul premier libanez Rafic Hariri si alti 21 de oameni in 2005 la Beirut, este amenintat cu disparitia din cauza lipsei finantarii, a anuntat acesta miercuri, relateaza…

- “Cum se vede ca au fost afectate companiile romanesti de pandemie? Exceptand doua, trei sectoare care au fost brutal lovite, si ma refer la HORECA, evenimente sau transportul aerian. Restul sectoarelor au fost mai mult afectate de o alta criza, de care nu se vorbeste foarte mult, criza materiileor prime.…

- Criza apei de-a lungul bazinului Klamath intins intre statele Oregon si California risca sa devina catastrofala pentru fermierii care depind de sistemul de irigatie al Proiectului Klamath cu o existenta de peste un secol, relateaza AP.

- Suedia se confrunta cu o criza acuta de sperma intrucat potentialii donatori evita spitalele in contextul pandemiei. Drept urmare, timpul de asteptare pentru inseminare a crescut de la sase luni la doi ani si jumatate.

- KLM si intreaga industrie aeriana se confrunta cu cea mai dura criza din istoria aviatiei, spune Razvan Radut, country sales manager Air France KLM Romania si Bulgaria. KLM Royal Dutch Airlines aniverseaza vineri 25 de ani de operare continua a rutei Bucuresti, Henri Coanda – Amsterdam, Schiphol.…