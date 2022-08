Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian intentioneaza sa aloce aproximativ 14 miliarde de euro unui nou pachet de masuri menite sa atenueze impactul cresterii preturilor asupra gospodariilor si companiilor, informeaza marti AFP, citand surse guvernamentale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Liderul PER, Danuț Pop, spune luni ca se bucura de faptul ca guvernantii discuta oficial propunerile facute de Partidul Ecologist Roman pentru criza energetica si a gazelor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Senatorul USR Marius Bodea a anuntat, luni, pe Facebook, ca va candida pentru functia de primar al Iasului, la alegerile locale din 2024, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se inconjoara de un grup dur de personalitati politice de prim-plan, care si-au demonstrat loialitatea, dupa aproape cinci luni de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, in plina epurare de inalti oficiali suspectati de 'tradare', comenteaza agentia de…

- Activitatea economica in zona euro s-a contractat neasteptat luna aceasta, din cauza scaderii activitatii in industrie si a cresterii aproape de zero a sectorului serviciilor, deoarece majorarea preturilor i-a fortat pe consumatorilor sa-si reduca cheltuielile, arata datele preliminare publicate…

- Aproximativ 1.000 de manifestanți au blocat marți un pod din centrul Budapestei, in timp ce parlamentul dezbatea o moțiune a guvernului premierului Viktor Orban care ar urma sa creasca rata de impozitare pentru sute de mii de firme mici, anunța Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Țarile membre ale NATO au trimis in Ucraina echipamente militare in valoare de peste 7,5 miliarde de euro, in timp ce țarile europene s-au angajat sa cheltuiasca inca 200 de miliarde de euro pentru aparare in urmatorii ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Angajatii din Germania se confrunta cu o erodare a veniturilor lor din cauza cresterii preturilor de consum, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…