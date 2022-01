Marii producători de petrol îşi vor mări producţia în februarie Grupul OPEC+, compus din Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol si alti mari producatori de titei, a decis marti sa isi majoreze productia in luna februarie cu 400.000 de barili pe zi, in conditiile in care cererea de petrol nu este afectata deocamdata de raspandirea variantei Omicron a coronavirusului, transmite AFP. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

