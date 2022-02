Stiri pe aceeasi tema

- Grupul austriac OMV a anuntat, joi, ca productia sa de hidrocarburi a crescut in trimestru patru al anului trecut, comparativ cu trimestrul precedent, grupul profitand din plin de cresterea pretului la petrol si gaze naturale astfel ca marja de rafinare s-a imbunatatit semnificativ, a informat actionarul…

- Grupul OPEC+, compus din Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol si alti mari producatori de titei, a decis marti sa isi majoreze productia, in conditiile in care cererea de petrol nu este afectata deocamdata de propagarea variantei Omicron a coronavirusului, transmite AFP. Mai multe state au…

- Grupul OPEC+, compus din Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol si alti mari producatori de titei, a decis marti sa isi majoreze productia in luna februarie cu 400.000 de barili pe zi, in conditiile in care cererea de petrol nu este afectata deocamdata de raspandirea variantei Omicron a coronavirusului,…

- Unii dintre cei mai mari consumatori de energie din Europa iși reduc producția, avertizand ca scumpirea prețurilor la energie și gaze ar putea duce la creșterea costurilor de producție și ar afecta competitivitatea, scrie Financial Times.

- Nu este vorba de o reala penurie de materiale necesare pentru a produce gloanțe, ci mai degraba de o cerere fara precedent a americanilor pentru arme de foc. Marii producatori de arme din SUA iși vad veniturile crescand vertiginos. „Doar doi producatori importanți, Vista Outdoor și Olin Corporation,…

- Grupul auto Ford Motor Co si producatorul de semiconductori GlobalFoundries Inc au transmis, joi, ca intentioneaza sa colaboreze pentru a majora livrarile pentru vehiculele Ford, dar si pentru alti producatori auto americani, transmite Reuters.

- Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) a redus estimarea privind cererea globala de titei in trimestrul patru din 2021, din cauza preturilor ridicate ale energiei, dar a mentinut prognoza privind o crestere solida in 2022, peste nivelul de dinaintea pandemiei, transmite Reuters. In raportul…

- Marii retaileri de imbracaminte si incaltaminte isi muta productia in tari mai apropiate de magazinele lor din SUA si Europa, pe fondul cresterii numarului de infectii cu varianta Delta in Vietnam si China, care au incetinit sau au oprit productia timp de cateva saptamani in acest an, se arata intr-o…