Marii producători de cauciuc natural se aşteaptă la o diminuare a producţiei cu 800.000 de tone în 2019 Aceste estimari revizuite vin pe fondul ingrijorarilor cu privire la raspandirea daunatorilor in plantatiile de arbori de cauciuc ale celor trei state din Asia de Sud-Est, care sunt responsabile pentru 70% din productia mondiala de cauciuc natural. Potrivit ITRC, incepand din luna aprilie si pana in prezent, cele trei state si-au redus exporturile cu 441.648 de tone, cu mult peste reducerile de 240.000 de tone prevazute intr-un program convenit anterior. In luna martie a acestui an, ITRC a decis sa introduca restrictii vizand exportul a aproximativ 240.000 de tone de cauciuc natural… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

