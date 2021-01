Stiri pe aceeasi tema

- Producatori auto din intreaga lume opresc liniile de asamblare a vehiculelor din cauza lipsei semiconductorilor. S-a produs un dop de producție, parțial din cauza sancțiunilor americane impotriva unor producatori chinezi de cipuri, potrivit unor oficiali din industrie, citati de Reuters. Un alt motiv…

- Sase mari producatori auto, Ford, Subaru, Toyota, Volkswagen, Nissan si Fiat Chrysler Automobiles, au anuntat oprirea liniilor de asamblare din mai multe state din cauza lipsei cip-urilor si a semiconductorilor, scrie Reuters, citata de news.ro.

- O noua taxa de poluare pentru mașini ar putea fi anunțata anul acesta O noua taxa de poluare pentru mașini ar putea fi anunțata in 2021. Deocamdata va fi organizata o dezbatere cu toți cei implicați in acest proces, la care se va decide daca va fi un impozit, o taxa la inmatriculare sau de acces in…

- Constructorul auto american Ford Motor Co a anuntat luni seara ca va inchide cele trei uzine pe care le are in Brazilia in cursul acestui an, din cauza pandemiei COVID-19 care a agravat utilizarea la nivel optim a capacitatilor sale de productie, transmite Reuters.

- Adio mașini diesel și pe benzina! Volkswagen urgenteaza producția unui automobil electric de masa, la un preț cuprins intre 20.000 și 25.000 de euro Constructorul auto german Volkswagen a decis sa urgenteze dezvoltarea unui mic automobil electric de masa, in avanpremiera unor norme mai dure de mediu,…

- Renault va opri productia de automobile la fabrica Flins de langa Paris, pe care o va transforma in centru de cercetare, reciclare si de reparatii, pana in 2024, o masura care are rolul sa salveze locurile de munca full time de la aceasta uzina, a anuntat miercuri grupul francez, transmite Reuters.…

- Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) a publicat raportul cu privire la producția auto naționala in luna octombrie. Conform acestui raport, uzinele Dacia și Ford au asamblat luna trecuta 51.418 de mașini, in scadere cu 3.2% comparativ cu perioada similara a anului trecut. Dintre…

- Ploi abundente au cazut marti in insula Creta, inundand numeroase locuinte si strazi, iar mai multe automobile au fost luate de torenti, au anuntat autoritatile elene, citate de Reuters.Apele pluviale au inundat numeroase locuinte si magazine din orasul Hersonissos, o populara statiune turistica…