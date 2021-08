Stiri pe aceeasi tema

- Preturile boabelor de cafea arabica au crescut cu aproape o treime in luna iulie, acesta fiind cel mai recent caz de temeri provocate pe pietele de marfuri de vremea extrema. Cel mai grav inghet produs in regiunea cultivatoare de cafea din Brazilia din ultimii 25 de ani va reduce productia de anul viitor,…

- Națiunile producatoare de petrol au fost de acord sa iși mareasca producția, cu scopul de a reduce prețurile și de a reduce presiunea asupra economiei mondiale, relateaza BBC. Cartelul OPEC și partenerii precum Rusia vor crește oferta din august dupa ce prețurile au urcat la maximele ultimilor…

- Ministrii statelor membre ale OPEC+ au convenit duminica sa creasca livrarile de petrol incepand din luna august, pentru a tempera preturile care au urcat la cele mai ridicate niveluri din ultimii doi ani si jumatate odata cu redresarea economiei globale din pandemia de coronavirus, transmite Reuters.…

- Țarile din OPEC+, principalii producatori de petrol la nivel global, au ajuns duminica la un acord pentru creșterea productiei incepand din luna august. Acest lucru ar urma sa tina sub control preturile la titei, care au atins cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani.

- Se circula cu mari probleme, duminica dimineața, in multe zone ale țarii, din cauza condițiilor meteo, conform unei informari venite de la Centrul Infotrafic. Este vorba despre autostrazile 1, 2, 3 si 4, dar si pe DN 1 si DN 7. Unde sunt cele mai mari probleme in trafic, din cauza condițiilor meteo…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au inchis vineri in urcare cu 17 centi, la 72,69 dolari pe baril, dupa ce au atins cel mai ridicat nivel din mai 2019. Pe ansamblul saptamanii, petrolul Brent a avansat cu 1%. Pretul contractelor futures pentru petrolul West Texas Intermediate (WTI), de referinta…

- Cei mai mari producatori de petrol din lume vor mari productia in luna iulie, in conformitate cu decizia lor din luna aprilie, de readucere pe piata a 2,1 milioane de barili pe zi, in perioada mai-iulie. Participantii la discutii nu au luat inca o decizie pentru ce se va intampla dincolo de luna iulie,…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a indemnat joi statele din zona Arcticii sa reia intalnirile militare la nivel inalt, pe fondul cresterii tensiunilor in regiune, si si-a exprimat preocuparea fata de desfasurarea de trupe straine in Norvegia, in apropiere de granita rusa, relateaza Reuters.…