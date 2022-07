Stiri pe aceeasi tema

- Analiștii OTP Bank arata ca recuperarea economica incetinește, iar creșterea PIB-ului este vizibil afectata de inflația ridicata, stagnarea salariilor reale, incetinirea creșterii globale și efectele conflictului Rusia – Ucraina. Cu toate acestea, se pare ca rezultatele puternice din primul trimestru…

- „In estimarea standard, inflația ar putea atinge varful in luna iunie, la un nivel ușor sub 15%, insa in perioada ce va urma scaderea va fi lenta și ar trebui sa ne pregatim sa nu vedem rate de o singura cifra pana in luna martie a anului viitor. Creșterile din energie și din zona alimentara se transfera…

- Inflația nu se va tempera nici la inceputul trimestrului trei, in condițiile in care managerii din economie estimeaza noi creșteri de prețuri in perioada mai-iulie.In același timp, volumul producției este anticipat sa creasca in intervalul de timp amintit in principalele domenii economice.Inflația…

- Cel mai bine platiti angajati din Romania castiga pana la 16.000 de lei net pe luna pe un rol de executie si vor avea parte anul acesta de o crestere salariala medie de 10% in acest an. Cresterile salariale din IT acopera o mare parte din rata inflatiei, care a ajuns la 13,8% in aprilie 2022.…

- Cel mai bine platiti angajati din Romania castiga pana la 16.000 de lei net pe luna pe un rol de executie si vor avea parte anul acesta de o crestere salariala medie de 10% in acest an. Cresterile salariale din IT acopera o mare parte din rata inflatiei,

- Cel mai bine platiti angajati din Romania castiga pana la 16.000 de lei net pe luna pe un rol de executie si vor avea parte anul acesta de o crestere salariala medie de 10% in acest an. Cresterile salariale din IT

- In ultima perioada se discuta foarte mult despre cresterea preturilor si reducerea puterii de cumparare, dar mai putin despre solutii si masurile ce ar trebui adoptate de autoritati. Preturile de consum au crescut in Romania sin aprilie?t cu 3,7- comparativ cu luna martie 2022, astfel rata anuala a…

- „Pare ca este o perioada in care cu toții ințelegem mai bine rostul creditelor, al bancilor”, afirma Florin Danescu, președinte executiv al Asociației Romane a Bancilor, in interviul acordat HotNews.ro in cadrul campaniei ARB Talks. El afirma ca, deși creditarea a crescut, este nevoie de mai multa incredere…