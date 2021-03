Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov a publicat conținutul unei scrisori trimise acum 82 de ani de Otilia Mureșianu catre fiica sa Pica – Florica Parvulescu și ginerele, Puiu – Eugeniu Parvulescu, comandor aviator. Scrisoarea conține sfaturile unei mame la o luna dupa casatoria fiicei.

- Muzeul de Istorie, Etnografie si Arta Plastica din Lugoj intampina sarbatoarea romaneasca a primaverii printr-o expozitie virtuala de martisoare si felicitari. Expozitia a fost realizata in acest an de elevii claselor a V-a si a VIII-a de la Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu“, coordonati de profesoara…

- Pe data de 19 februarie 1876 se naștea unul dintre cei mai renumiți sculptori moderni, Constantin Brancuși, cel care a fost considerat unul dintre cei mai influenți sculptori ai secolului al XX-lea și marele pionier al modernismului. Este numit patriarhul modern al sculpturii, iar in copilarie avea…

- Ziua Brancusi este marcata, vineri, la Timisoara, prin "Expozitia de o ora - etnosculptura" a arhitectului timisorean Mihai Donici, organizata in intervalul orar 14,00-15,00, la bustul sculptorului din parcul Facultatii de Arta a Universitatii de Vest Timisoara. "De cinci ani fac fapte neconventionale,…

- Un polițist roman, plecat intr-o misiune internaționala in Republica Centrafricana, a fost intampinat cu caldura de copiii de acolo. Numele sau este Mihai și are o experiența de peste 20 de ani, iar acum se afla in a doua misiune de acest fel, pe care se pare ca reușește sa o indeplineasca cu succes,…

- Un accident rutier dramatic a avut loc vineri, 12 februarie, la Sedegliano, in Friuli-Venezia Giulia, in urma caruia un tanar roman de numai 21 de ani și-a pierdut viața și un alt conațional a fost grav ranit. Baiatul care a decedat se numea Ioan Denis Pascalina și era originar din Targu Neamț. In prezent…

- NASA va trimite pe 18 februarie roverul „Perseverance” intr-o noua misiune robotizata pe suprafața planetei Marte pentru a cauta urme de viața microbiana sau fosila, potrivit singurului cosmonaut roman, Dumitru Prunariu. Acesta a explicat, la Digi24, care este obiectivul oamenilor de știința in explorarea…

- Nenorocirea s-a produs marți in jurul orei 7.30 dimineața pe autostrada A8 in direcția Passau, in municipiul Pram (Grieskirchen). Un Mercedes a intrat cu viteza in spatele unui camion care circula in fața lui . In urma impactului, masina a ramas infipta in camion, fiind tarata aproximativ 200 de metri…