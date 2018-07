Marii actori ai Romaniei strang semnaturi in Piata Universitatii impotriva politicienilor corupti

Stiri pe aceeasi tema

- Actorii din București au ieși in Piața Universitații pentru campania #FaraPenali. Oana Pellea și Victor Rebengiuc au facut primele declarații, miercuri seara, 18 iulie. Actorii din București au protestat fața de actuala clasa politica care a votat modificarile la Codul penal. De pe scena, actorii au…

- „Fara penali in functiile publice” a fost lansata de partidul USR, care urmareste prin aceasta inițiativa modificarea Constitutiei Membrii opoziției doresc modificarea articolului 37 din Constitutie cel care reglementeaza dreptul de a fi ales, in sensul completarii cu un nou alineat, cel de-al treilea,…

- Peste 20 de actori vor fi prezenți in fiecare zi, in perioada 18-25 iulie, in Piața Universitații (la fantana) intre orele 17.00 – 20.00 pentru a ajuta la strangerea de semnaturi pentru inițiativa cetațeneasca #FaraPenali. Acțiunea va avea loc, la ...

