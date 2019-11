Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, susține ca Guvernul Romaniei ar trebui sa emita o OUG care sa reglementeze modul in care se judeca Dosarul Revoluției, totul dupa ce la Inalta Curte de Casație și Justiție au fost citați 5.000 de oameni.Citește și: Ministerul Sanatații face ANCHETA…

- UPDATE, ora 11:21 – Fostul presedinte Ion Iliescu nu s-a prezentat vineri la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde este programat primul termen in camera preliminara in dosarul ‘Revolutiei’, in care este acuzat de infractiuni contra umanitatii. Avocatul lui Iliescu, Adrian Georgescu, a explicat…

- Fostul presedinte Ion Iliescu nu s-a prezentat vineri la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde este programat primul termen in camera preliminara in dosarul "Revolutiei", in care este acuzat de...

- Inalta Curte de Casație și Justiție anunța ca acuzațiile revoluționarului Teodor Marieș la adresa Jandarmeriei care ar trimite acasa martori din Dosarul Revoluției sunt false și le neaga oficial.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins miercuri cererea procurorului general de confirmare a redeschiderii urmaririi penale in Dosarul Revolutiei impotriva lui Petre Roman, a lui Teodor Brates si a sute de alte persoane, informeaza g4media.ro. Solutia nu a fost inca publicata pe site-ul ICCJ.Procurorul…

- Parchetul General a infirmat rezoluția de clasare dispusa fața de Petre Roman, in ”Dosarul Revoluției” și se reia cercetarea penala a fostului premier.Citește și: Se infiripa un mare pol pe stanga / SURSE ”Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta…

- Înalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit ca pe 29 noiembrie sa se desfasoare primul termen în camera preliminara în dosarul "Revolutiei", în care fostul presedinte Ion Iliescu este acuzat de infractiuni

- Senatorul social-democrat Florian Bodog, fost ministru al Sanatatii, a declarat luni, in Senat, ca este un om politic integru si ca niciodata nu a savarsit o fapta de coruptie sau ilegala si le-a cerut colegilor sa voteze cum le dicteaza constiinta cu privire la solicitarea DNA de incuviintare a…