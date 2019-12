Maricica Luminița Coșa, numită subprefect al județului Membra a Alianței Liberalilor și Democraților (ALDE), Maricica Luminița Coșa a ocupat funcția de prefect al județului in perioada in care ALDE a guvernat alaturi de PSD. In luna septembrie, dupa ce Alianța a ieșit de la guvernare, Coșa și-a dat demisia din funcția de prefect. Social-democrații au fost eliminați de la putere, in octombrie, […] Articolul Maricica Luminița Coșa, numita subprefect al județului apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

