- Presedintele filialei iesene a PSD, senatorul Maricel Popa, considera ca Regiunea Nord-Est a Romaniei trebuie sa fie o prioritate in Planul National pentru Rezilienta si Redresare (PNRR). Senatorul iesean sustine, prin intermediul unui comunicat de presa, ca in calitate de parlamentar este…

- Asa cum am fost interesat in calitate de presedinte al Consiliului Judetean pentru a aduce cat mai multi bani in Iasi asa sunt si acum, ca senator in Parlamentul Romaniei. Din acest motiv, voi profita de orice ocazie pentru a sustine proiectele Iasului, dar si pentru a contribui la alocarea unor resurse…

- Președintele PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, a postat o poza cu cafeaua de dimineața, fotografie insoțita de un mesaj. „Ma pregatesc pentru discuția cu cea mai puternica organizație patronala a țarii, Coaliția pentru #Dezvoltarea Romaniei. M-am tot gandit la cum ințelege actuala putere sa dialogheze……

- Șeful statului a purtat o discuție cu Sorin Cimpeanu și alți reprezentanți ai Ministerului Educației cu privire la redeschiderea școlilor și investițiile din invațamant prin Planul Național pentru Redresare și Reziliența. Percheziții DNA la Apele Romane in dosarul angajarilor politice. ”Animalul politic”,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca firmele romanesti vor continua "sa dea faliment pe banda rulanta", in timp ce in Guvern premierul Florin Citu "ii da in cap" ministrului Economiei. "Atunci cand masluiesc fara jena cele mai simple programe de ajutor pentru IMM-uri, ce pretentii poti avea de…

- Liderul social-democratilor ieseni si fost presedinte al Consiliului Judetean, Maricel Popa, care candideaza din partea PSD la Senat, sustine ca Iasiul "a fost calcat in picioare" de Guvernul liberal, criticand astfel faptul ca prin Planul National de Redresare si Rezilienta s-au facut alocari infime…

- Alocarile financiare si de proiecte din Planul National de Redresare si Rezilienta nu reprezinta decat un nou afront la adresa iesenilor. Dupa ce s-au laudat de aproape un an ca impreuna dezvolta Iasul, Mihai Chirica si Costel Alexe, s-au intors, asa cum era de asteptat, cu coada intre picioare de la…