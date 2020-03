Maricel Popa: Modernizarea drumurilor județene, ”prioritate zero” în acest an! (P) Lucrarile de reabilitare a drumurilor judetene au demarat in forta. Desi sezonul de constructii va incepe la jumatatea lunii martie, vremea relativ calda a permis reluarea lucrarilor pe drumurile din judet cu o luna mai devreme. Iesenii pot vedea utilajele drumarilor in multe zone ale judetului. "In acest an implementam cel mai amplu program de modernizare a drumurilor judetene. Prin bugetul judetului am alocat 384 milioane lei pentru lucrari ce trebuie realizate &i (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

