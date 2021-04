Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, i-a cerut, marti, presedintelui Consiliului Judetean Iasi, liberalul Costel Alexe, sa redeschida cat mai repede Spitalul Mobil de la Letcani, pentru a fi internate persoane confirmate pozitiv cu COVID-19. "In patru luni, administratia PSD…

- Din pacate, asta e tara in care am ajuns sa traim. Iasul are un presedinte de Consiliu Judetean penal care face afaceri dupa afaceri si are la 37 de ani o avere incredibila pe care nu o poate justifica, dar care este nepasator cu vietile si soarta oamenilor. Il somez sa redeschida spitalul mobil de…

- Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, acuza conducerea Consiliului Judetean Iasi ca a inchis definitiv spitalul mobil de la Letcani si ca o suta de paturi de terapie intensiva nu sunt astfel folosite pe motiv ca "sunt PSD-iste". Senatorul PSD Maricel Popa a afirmat ca linia de…

- Grupul consilierilor judeteni social-democrati s-a abtinut de la votul prin care a fost relocata linia de garda de terapie intensiva de la sectia exterioara Spitalul Mobil/Modular la sediul Spitalului Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" Iasi. Aceasta va deservi acum o unitate de Terapie Intensiva…

- Raportul Corpului de Control al Ministrului Sanatații a aratat in urma cu o luna, toate defecțiunile de la Spitalul Mobil din Lețcani pentru care au fost dispuse 31 de masuri pentru remedierea aspectelor disfuncționale. Deși Asociația de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST a contestat o mare parte din…

- Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, sustine ca seful Consiliului Judetean Iasi, liberalul Costel Alexe, ar trebui sa demisioneze din toate functiile si sa lase institutiile statului sa investigheze toate acuzatiile care i se aduc.

- Președintele PSD Iași, Maricel Popa, ii cree demisia șefului CJ Iași, fostul ministru Costel Alexe. Doar in acest fel mai poate fi salvata onoarea și imaginea unui milion de ieșeni, crede Popa. „Domeniul familiei Alexe de la Sculeni pare ca este construit pe un morman de infracțiuni. Direcția…

- In raport au fost semnalate o serie de deficiențe care afecteaza desfașurarea optima a actului medical, motiv pentru care au fost dispuse 31 de masuri pentru remedierea aspectelor disfuncționale. Aceste masuri cad in sarcina Spitalului de Boli Infecțioase, a Asociației Euronest și Direcției de Sanatate…