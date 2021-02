Stiri pe aceeasi tema

Agenția Europeana pentru Medicamente a anunțat vineri ca a finalizat evaluarea terapiei anti-Covid dezvoltata de compania americana Regeneron și ca aceasta poate fi folosita pentru tratarea pacienților infectați cu coronavirusul in anumite condiții.

- Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania avertizeaza Senatul Romaniei ca senatorul AUR, Sorin Lavric, a adus un omagiui lui Valeriu Gafencu, membru activ al Mișcarii Legionare, la 100 de ani de la nașterea sa. Intr-o intervenție politica pe 24 februarie la tribuna Senatului, Lavric…

Alocațiile copiilor au fost marite anul acesta cu 20%, o creștere semnificativa in condiții de criza, spune premierul Florin Cițu, intrebat daca in 2021 vor mai fi marite aceste alocații, in contextul in care pot fi folosiți banii economisiți din eliminarea pensiilor speciale.

Suspendarea PUZ-urilor a incins spiritele in cadrul Primariei Capitalei, iar negocierile dintre PNL și USR-PLUS sunt extrem de dure. Cele doua formațiuni au amanat deja cu peste o ora inceperea ședinței Consiliului General, asta pentru ca nu reușesc sa ajunga la un acord.

- UPDATE Directorul general al Metrorex, Gabriel Mocanu, demisioneaza din funcție, anunța Radio Romania. Consiliul de Administrație a decis, in ședința de vineri, ca funcția sa fie preluata de Mariana Miclauș, cu mandat provizoriu. Directorul general al Metrorex, Gabriel Mocanu, demisioneaza din funcție,…

- Masurile guvernamentale implementate la nivel european pentru sprijinirea economiei reale, afectata de pandemia COVID-19, au stabilizat creditarea și au permis continuarea funcționarii sistemului financiar, arata o analiza realizata de ESRB (European Systemic Risk Board) și prezentata in cel mai recent Raport…

Senatorul PSD de Constanța, Felix Stroe, susține ca parlamentarii PSD din Constanța lucreaza la o inițiativa legislativa prin care se va introduce votul obligatoriu in Romania. Stroe a explicat ca doar astfel vom avea democrație reprezentativa in țara noastra.

- Viceguvernatorul BNR, domnul Leonardo Badea, a declarat: „Deja de mai bine de un an aproape toate analizele privind evoluția variabilelor macroeconomice și financiare sau referitoare la prognoze ale acestora implica referiri la evoluția pandemiei COVID-19. Șocul pandemic care a lovit aproape intreg…