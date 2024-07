Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova o va intalni joi, de la ora 21.15, in Slovenia, pe NK Maribor, in mansa tur a turului doi preliminar al UEFA Conference League. Despre prima batalie europeana din aceasta campanie au vorbit intr-un cadru organizat antrenorul Costel Galca si mijlocasul Alex Cretu. Ambii stiu ca…

- Drumul european la Craiovei incepe in Slovenia. Maribor – Universitatea Craiova se vede exclusiv in AntenaPLAY. Manșa intai a duelului din turul 2 preliminar al Conference League se va disputa joi, 25 iulie, de la ora 21:15, pe terenul lui NK Maribor, de

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Constantin Galca, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa sustinuta inaintea partidei din deplasare cu NK Maribor din Conference League, ca formatia sa a venit in Slovenia pentru a castiga, potrivit Agerpres. "Tot timpul sunt ingandurat,…

- UEFA a anunțat astazi brigada de arbitri pentru meciul NK Maribor – Universitatea Craiova , din prima manșa a turului doi preliminar al Conference League. Confruntarea din Slovenia va avea loc joi, 25 iulie, de la ora 21.15 și va fi arbitrata de o brigada din Danemarca. Astfel, centralul partidei va…

- CFR Cluj și Universitatea Craiova iși vor afla astazi adversarele pentru turul trei din Conference League. Tragerea la sorți va avea loc la Nyon, de la ora 15:00. In turul doi, trupa din Gruia va infrunta Neman (Belarus), in timp ce oltenii vor juca cu Maribor (Slovenia). In aceasta dimineața, UEFA…

- Constantin Galca (52 ani), tehnicianul Universitații Craiova, s-a declarat mulțumit de echipa sa, accentuand totuși faptul ca iși dorește mai mulți jucatori. Universitatea Craiova iși propune sa se lupte la titlu, unul dintre obiecte fiind și grupele Conference League, unde oltenii vor debuta joi in…

- Gigi Becali, patronul FCSB, dezvaluie ca nu-și dorește ca Universitatea Craiova sa prinda un loc in cupele europene. Asta deși Mihai Stoica are alt plan. Trupa lui Costel Galca a terminat sezonul pe locul 3 in play-off și va juca impotriva lui U Cluj (duminica, ora 20:00) in barajul lui un loc in preliminariile…

- Universitatea Craiova - Sepsi Sfantu Gheorghe 3-2. Andrei Ivan (27 de ani), atacantul oltenilor, a oferit prima reacție dupa ce echipa sa a terminat sezonul pe locul 3 din play-off. Craiova a trecut de Sepsi, dar nu a fost suficient. Oltenii vor juca barajul de Conference League cu caștigatoarea dintre…