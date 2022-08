Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj s-a calificat in play-off-ul Conference League, dupa ce a invins echipa belarusa Sahtior Soligorsk, scor 1-0, joi seara, in manșa secunda a turului trei al Conference League. Unicul gol al partidei a fost marcat de spaniolul Jefte Betancor, in minutul 38, din pasa croatului Gabriel Debeljuh.…

- CFR Cluj a incheiat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, joi, in Turcia, cu echipa belarusa Sahtior Soligorsk, in prima mansa a turului trei preliminar din Conference League. In minutul 16, Șahtior Soligors a fost aproape de gol. Satara a trimis cu capul, dar mingea a lovit transversala. Replica…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj , s-a calificat in turul 3 preliminar al Conference League, dupa ce a eliminat-o pe Inter d’Escaldes cu 4-1 la „general“. Dupa 3-0 in Ardeal, in mansa intai a turului 2, gruparea din Gruia a remizat, scor 1-1, in deplasare, cu campioana Andorrei. Gazdele au deschis scorul…

- FCU Craiova 1948 a invins-o pe CFR Cluj cu scorul de 3-1, intr-un meci disputant duminica in etapa a doua a Superligii. Campioana Romaniei a deschis scorul la Craiova, in minutul 14, prin Deac. Gazdele au egalat prin van Durmen in minutul 32, din pasa lui Juan Bauza. In minutul 46, Balgradean a respins…

- FCU Craiova 1948 a oferit surpriza startului de campionat reusind sa invinga, duminica, pe CFR Cluj cu scorul de 3-1, intr-un meci contand pentru etapa a doua a Superligii Deac a deschis scorul la Craiova, pentru CFR, in minutul 14, dar reactia gazdelor a fost foarte buna si van Durmen a egalat in minutul…

- CFR Cluj a remizat, marti, in deplasare, scor 0-0, cu formatia armeana Piunik Erevan, in prima mansa a turului 1 preliminar din Liga Campionilor. Campioana Romaniei a dominat echipa armeana, dar cu toate acestea poarta gazdelor a ramas neperforata. Oaspeții au inceput tare, iar in minutul 4 Mistrati…

- CFR Cluj și Partizan Belgrad se intalnesc ACUM intr-un meci amical. Partida a inceput la ora 18:30 și poate fi urmarita live pe GSP.ro. live » CFR Cluj - Partizan 0-0 Echipa de start a lui CFR Cluj: Sava - Braun, Graovac, Yuri, Brucic - Muhar, Bordeianu, Roger - A. Paun, Dugandzic, Yeboah Rezerve:…

- CFR Cluj a invins formatia sarba Napredak Krusevac cu scorul de 3-0, marti, intr-un meci de pregatire sustinut in stagiul de pregatire din Austria. Formația ardeleana s-a impus prin golurile marcate de Marko Dugandzic (57), Jefte Betancor (72) si Lovro Cvek (78), potrivit paginii de Facebook a campioanei…