E doliu uriaș in lumea artistica din Romania! A murit Mariana Nicolesco, soprana cu cele mai multe premiere absolute, potrivit Academiei Romane. Artista era in varsta de 73 de ani și se afla internata intr-un spital din Capitala. A murit Mariana Nicolesco Mariana Nicolesco se afla internata intr-un spital din Bucuresti, potrivit TVR.