- Vica Blochina, in depresie dupa ce fiul ei a parasit-o. Blonda a vorbit despre unul dintre cele mai grele momente din viata ei. In momentul in care baiatul ei, Edan, a ales sa se mute cu tatal lui, Victor Pițurca, Vica spune ca viața ei s-a transformat intr-un calvar.

- Recent, Cristina Belciu a implinit 25 de ani. Și-a sarbatorit ziua de naștere in Italia, țara pe care o indragește de ani de zile. De la aniversarea ei nu a lipsit Cristian Boureanu, fostul sau iubit. S-a zvonit ca omul de afaceri a calatorit in Italia special pentru aniversarea Cristinei Belciu, femeia…

- Mariana Moculescu și-a deschis inima și a vorbit despre cele mai profunde traume din copilaria ei. Fosta soție a lui Horia Moculescu a fost prezenta la tv, in cadrul unei emisiuni, și a vorbit despre viața ei.

- Sunt tineri, cunoscuți și extrem de talentați. Fac senzație atat pe rețelele de socializare, cat și la concertele de prin țara. Membrii trupei Șatra Benz au povestit, intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, cum decurg lucrurile la concertele lor și cum se ințeleg cei trei, de…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Zizik a oferit cele mai noi detalii despre starea de sanatate a celor doua dansatoare care au fost implicate intr-un grav accident rutier. Cum se simt tinerele, dupa ce au ieșit din coma.

- Luna aprilie va veni cu o mare dezamagire pentru o zodie, asta deoarece va fi tradata de prieteni și lasata pentru noi persoane din viața lor. Acest nativ nu va putea trece prea ușor peste aceasta situație și va avea nevoie de rabdare.

- O vedem intotdeauna cu ținute de-a dreptul spectaculoase, cu un machiaj impecabil și cu zambetul pe buze, insa puțini sunt cei care știu ca viața Iuliei Salagean nu este intotdeauna roz. In exclusivitate la Antena Stars, fosta soție a lui Alex Bodi a vorbit despre mersul la psiholog și despre cum i-a…

- Ana Maria Mocanu a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca i-a fost furata identitatea pe rețelele de socializare. Fosta asistenta TV susține ca persoana care se afla in spatele contului fake ii indeamna pe oameni sa se inscrie la diferite concursuri și sa adauge datele lor personale.