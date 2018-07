Stiri pe aceeasi tema

- Mariana Moculescu are mari probleme din cauza fostului e iubit italian. Aceasta a fost agresata fizic și amenințata in numeroase randuri. Mariana Moculescu, fosta soție a compozitorului Horia Moculescu , este plecata in Italia. In urma cu ceva timp, Mariana Moculescu se declara foarte fericita alaturi…

- Mariana Moculescu a fost victima unor agresiuni fizice, fiind batuta in repetate randuri de iubitul ei de origina italiana. Mariana Moculescu a vorbit in emisiunea „Rai da’ Buni” despre situatia sa actuala. „Ieri mi-a murit si cainele, mi-am luat adio ieri de la el, avea grija de el Nidia, eu i l-am…

- TRAGEDIE… Nu doar in Romania poti muri cu zile, din pricina neglijentei medicilor, ci si in Italia. O demonstreaza cazul unei tinere din Vaslui, care a murit saptamana trecuta dupa ce medicii au trimis-o acasa, spunandu-i ca nu are nimic grav. Femeia lucra ca ingrijitoare in casa unei batrane din Salve,…

- Un tanar in varsta de 19 ani din Romania, pe nume George B, rezident de 10 ani la in varsta de 19 ani din Romania, dar rezident de peste 10 ani in Rezzato, in provincia Brescia, a fost gasit fara viața la poalele unui perete de stanca unde se antreneaza alpiniștii.

- Mariana Moculescu a fost batuta, umilita și chiar terorizata de barbatul cu care a fost intr-o relație mai bine de 2 ani. Fosta soție a lui Horia Moculescu a povestit pas cu pas ce a indurat o lunga perioada de timp langa italianul pe care l-a iubit.

- Mariana Moculescu este terorizata de fostul ei iubit italian. Aceasta a facut dezvaluiri șocante despre situația prin care trece. Mariana Moculescu, fosta soție a compozitorului Horia Moculescu, iși facuse planuri de nunta cu iubitul italian cu care avea o relație. Insa, lucrurile au degenerat, iar…

- Dupa abdicarea din 1866, Alexandru Ioan Cuza a supraviețuit in stainatate [1] . In septembrie 1867, s-a mutat la Oberdobling, langa Viena. Pe 21 mai 1870, fostul domnitor vindea casa din Austria și, la prescripțiile medicului, pleca in Italia [2] . Deziluzionat sa bata aceleași locuri, fara efect substanțial…

- CSM Bucuresti isi va afla in cateva momente adversara din semifinalele Ligii Campionilor. In acest moment se stie sigur ca reprezentanta Romaniei nu va juca cu Rostov. Asadar, CSMB va intalni Gyor sau Vardar. Amanda Kurtovic este jucatoare din lotul CSM Bucuresti care participa la tragerea la…