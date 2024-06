Stiri pe aceeasi tema

- Insarcinata in șase luni, o vedeta de la noi a ajuns de urgența la spital! Bruneta susține ca a mers intr-un salon de cosmetica pe care il frecventeaza, insa aici au aparut și problemele grave. Problemele in salonul respectiv ar fi existat de mai multa vreme, dar a tacut și nu a spus nimic, pana cand…

- Cassie Ventura a oferit primele declarații dupa ce au aparut mai multe imagini in care este agresata de fostul iubit, P. Diddy. Vedeta marturisește ca a trait o perioada dificila și a avut nevoie de ajutor specializat pentru a se vindeca, dar procesul este unul lung și anevoios.

- Fostul iubit al Cristinei Pucean vorbește, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre controversa pe care a creat-o pe rețelele de socializare! Tanarul, cel care a avut o relație de 6 luni cu iubita lui Bogdan de la Ploiești, inainte ca aceștia sa fie impreuna, face acuzații grave la adresa ei și a…

- Mariana Moculescu a fost victima unui val de hate și a marturisit ca mereu este intampinata pe rețelele de socializare de vorbe rele. In exclusivitate pentru Xtra Night Show de la Antena Stars, vedeta a declarat ca lumea este foarte rea cu ea. Iata ce a marturisit fosta partenera de viața a lui Horia…

- Mariana și Horia Moculescu au divorțat in urma cu ani buni, dar tot mai au anumite lucruri de imparțit. Invitata in cadrul interviurilor Playtalk cu Rebeka Pascu, Mariana i-a adus acuzații grave fostului compozitor. Ea susține ca Horia a fost dependent de jocurile de noroc ani buni. Iata declarațiile…

- Creatoarea de moda Zina Dumitrescu s-a stins din viața, in urma cu cinci ani, in azilul din Ghermanești, in care locuiește in prezent și fostul milionar Irinel Columbeanu. Nimeni nu știe insa unde sa ii aprinda o lumanare. Mariana Moculescu aduce acuzații grave, luandu-l in vizor și pe Catalin Botezatu,…

- Mariana Moculescu se teme de eclipsa de soare ce va avea loc peste cateva zile, pe 8 aprilie. Cu toate ca va traserva Statele Unite ale Americii, vedeta considera ca se pot pune la cale planuri diabolice ce pot schimba cursul omenirii.

- Ediția din data de 26 martie 2024 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii. a adus tensiuni in casa! Mama Iulianei a facut acuzații grave la adresa lui Liviu. Iata ce declarații neașteptate a facut femeia cu privire la concurent!