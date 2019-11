Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Metrorex a numit-o in functia de director general provizoriu pe Mariana Miclaus, care pana acum a condus Serviciul Managementul Finantarilor Externe. Este pentru prima data cand compania este condusa de o femeie.

- Consiliul de Administratie al companiei TAROM l-a desemnat luni pe George Costin Barbu în functia de director general provizoriu pentru un mandat de patru luni, în conditiile OUG 109/2011.

