Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 1 se deschide in 3 decembrie. Mariana Ionița, director CNAIR, confirma, OFICIAL Lotul 1 al autostrazii A10 Sebeș-Turda se va deschide la data de 3 decembrie 2020, așa cum ziarulunirea.ro a anunțat de aproape o saptamana. Mariana Ionita, directorul general…

- Directorul general al Companiei Naționale de Administrarea a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Mariana Ionița, a dispus plata a 1.000 de euro taxa de drum pentru mașinile inmatriculate in alta țara, care se afla la prima cursa din statul vanzatorului, spre statul cumparatorului. Astfel, noul tarif introdus…

- Directorul general al Companiei Naționale de Administrarea a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Mariana Ionița, a dispus din data de 16 octombrie 2020, taxa noua de drum pentru mașinile inmatriculate in alta țara, care intra pe drumurile din Romaniei. Astfel, taxa noua de drum pentru mașinile inmatriculate…

- Directorul uneia dintre celei mai importante companii de stat din Romania a ajuns la spital in urma unei fracturi la picior. Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Maria Ionița a suferit o intervenție chirurgicala in urma unui accident casnic, in care și-a…

- Directorul general al Companiei Naționale de Administrarea a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Mariana Ionița, a dispus din data de 16 octombrie 2020 care sunt noile tarife pentru autovehiculele nou achiziționate, din afara Romaniei, care se afla la prima cursa din statul vanzatorului, spre statul cumparatorului…

- Echipa de monitorizare, condusa de Directorul General al CNAIR, Mariana Ionița, a facut marți o vizita inopinata pe pe loturile 1 și 2 ale Autostrazii Sebeș - Turda. Constructorul Aktor a fost luat pe neașteptate, fiind constatate,…

- Vara anului 2022 ar trebui sa fie momentul de la care se va putea circula pe toata centura Capitalei, iar toate pasajele si sectiunile la care se lucreaza acum sa fie puse in trafic, a declarat, miercuri, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Mariana…

- Cei 5,5 kilometri de autostrada care leaga Biharia de Bors vor fi pusi in trafic pe 4 septembrie, iar in a doua parte a lunii septembrie se va finaliza si lotul Iernut - Chetani si se va da in trafic cu nodul de la Chetani, a declarat, miercuri, directorul general al Companiei Nationale de Administrare…