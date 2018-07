Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Cazacu, detalii despre nunta lui Vladimir Draghia cu Alice, eveniment ce a avut loc pe plaja. Fostul concurent de la Exatlon a povestit cum a decurs cea mai frumoasa zi din viața prietenului sau. „Vladimir e un personaj aparte si oamenii care il cunosc stiu lucrul asta despre el. Nu-l vedeam…

- Vladimir Draghia s-a casatorit cu Alice Cavaleru in urma cu doua zile, iar Catalin Cazacu și Giani Kirița i-au fost alaturi fostului coleg de la Exatlon. (Promotiile zilei la monitoare) De la nunta lui Vladimir Draghia cu Alice Cavaleru nu au lipsit Catalin Cazacu și Giani Kirița. Iar Catalin Cazacu…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in premiera, imagini de la nunta “secreta” a lui Vladimir Draghia cu aleasa inimii sale, Alice. (Reduceri mari la jocuri PC) Cum s-au imbracat caștigatorul de la Exatlon și soția sa, cine sunt invitații, dar și alte detalii picante doar aici! Vladimir…

- Vladimir Draghia și ceilalți Razboinici au ajuns in țara, mai mulți oameni dragi așteptandu-i cu nerabdare. Draghia a avut parte de o surpriza foarte frumoasa, iubita lui, Alice, impreuna cu fetița au fost primele care l-au așteptat la aeroport.( Console si accesorii gaming ) Imediat ce l-a vazut, Alice,…

- Catalin Cazacu a rupt tacerea și a marturisit ca relația lui cu Vladimir Draghia nu a fost una chiar roz, se contraziceau pe orice, insa se bucura enorm ca el a caștigat Exatlon, mai ales pentru ca știa ce vrea sa faca cu marele premiu. “E o bucurie enorma pentru noi toti ca a castigat […] The post…

- Catalin Cazacu s-a intors in Romania și a vorbit despre experiența pe care a trait-o la “Exatlon”. Pilotul a precizat ca Vladimir Draghia, marele caștigator, este o persoana dificila, cu care s-a contrazis pe aproape orice subiect. „E o bucurie enorma pentru noi toți ca a caștigat Vladimir Draghia.…

- Au mai ramas cateva ore pana cand vom afla cine va fi desemnat caștigatorul de la „Exatlon”! Iubita lui Vladimir Draghia a transmis in ziua cea mare un mesaj extrem de emoționant. Marturisirea lui Alice a fost insoțita de o fotografie veche de anul trecut. Fanii au reacționat imediat cu mesaje de susținere…

- EXATLON ROMANIA. Una dintre premierele editiei a fost marcata de faptul ca Larisa a fost desemnata player of the week (n.r. - concurentul cu cel mai bun procentaj in saptamana respectiva), aceasta fiind pusa pentru prima oara in postura de a propune un coechipier spre eliminare. La jocul individual,…