Mariana Cioromila: Du-te, tinere, până atingi limita potenţialului tău Intrerup insemnarile despre interviurile lui George Enescu pentru a schita portretul artistului de teatru liric Mariana Cioromila, inaltata in Zborul Inalt la 18 mai. Primul document ce se cuvine ordonat despre Mariana Cioromila este o imagine virtuala de grup infatisand-o in timpul studentiei la Conservatorul din Iasi. Nu stiu daca imaginea reala exista, insa ar fi semnificativa pentru trio-ul de studente ale profesoarei de canto Ella Urma. Doua mezzo-soprane - Mihaela Agachi, Mariana Cioromila - si o soprana - Nelly Miricioiu, intrate in istoria teatrului liric. In schimb, exista fotografia… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

