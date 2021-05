Vanghelie: M-am dus la Traian Basescu și i-am spus ce face Coldea in defavoarea lui și a statului romanMarian Vanghelie a dezvaluit ca i s-ar fi cerut sa-l denunțe și pe Traian Basescu, dar nu și pe Elena Udrea.„L-au cerut și pe Traian Basescu. N-aveam ce sa denunț, in afara de niște discuții pe care le-am avut... Dupa ce a plecat de la primarie, ultimul an, eu nu am vorbit cu Traan Basescu timp de 8 ani și ceva. Deloc, deloc”, a declarat Marian Vanghelie, joi seara, la un post TV.Acesta a povestit și cum a incercat sa discute cu fostul președinte despre situația in care se afla in 2014, susținand…