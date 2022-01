Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a respins, vineri noaptea, cererea DNA de arestare preventiva a fostului primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie, acuzat de DNA de trafic de influenta si instigare la abuz in serviciu, intr-un dosar de coruptie cu prejudiciu de peste 256 milioane lei, legat de achizitii de produse…

- 6 dintre cei 13 suspecti retinuti alaturi de Marian Vanghelie arestati FOTO: Arhiva. Sase dintre cei 13 suspecti retinuti alaturi de Marian Vanghelie au fost arestati pentru coruptie în dosarul în care DNA a estimat un prejudiciu de 256 de milioane de lei. În…

- Tribunalul Bucuresti a dispus, vineri seara, arestarea preventiva a sase persoane inculpate in dosarul in care este cercetat si fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, acuzat de DNA de trafic de influenta si instigare la abuz in serviciu. Prejudiciul calculat de procurori in acest dosar de…

- Prejudiciul estimat de procurorii anti-corupție se ridica la o valoare de peste 256 de milioane de lei. In acest dosar cele 13 persoane sunt acuzate de constituirea unui grup infracțional, trafic de influența și instigare la abuz in serviciu. Mai mult, procurorii DNA susțin ca in varful ierarhiei de…

- Seful suspendat al Procuraturii Generale, Alexandr Stoianoglo, ramane sub control judiciar. Intr-o sedinta desfasurata cu usile inchise, Curtea de Apel Chisinau a mentinut hotararea Judecatoriei Chisinau cu sediul in Ciocana de prelungire a masurii cu 30 de de zile.

- Dezbaterile finale din dosarul "Colectiv" Protest impresionant pe treptele Curții de Apel din Bucuresti #Colectiv 30 octombrie 2021. Foto arhiva : Catalin Radu RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - La Curtea de Apel București au început vineri dezbaterile finale din dosarul "Colectiv",…

- Alte patru persoane, implicate in acte de coruptie – plasate sub control judiciar Magistratii de la Tribunalul Prahova au admis, in noaptea de marti spre miercuri (7/8 decembrie a.c.), propunerea de arestare preventiva a Angelicai Fodor, sefa Centrului Crese Ploiesti, aceasta fiind acuzata de luare…

- Seful CNCAV, Valeriu Gheorghita, a declarat marti ca aproape 70% dintre cei vaccinati in ultima luna sunt persoane active, cu varsta sub 60 de ani, precizand ca in perioada 4 - 31 octombrie au fost inregistrate peste 1,4 milioane de persoane noi care s-au prezentat la vaccinare.