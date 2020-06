Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, presedinte interimar PSD, a anuntat, luni seara, ca are discutii cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si cu cel al Pro Romania, Victor Ponta, pentru incheierea unei aliante intre cele trei partide la alegerile locale. „Am discutii cu domnul Tariceanu si cu domnul Victor Ponta in…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, luni seara, ca are discutii cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si cu cel al Pro Romania, Victor Ponta, in vederea incheierii unei aliante intre cele trei partide la alegerile locale, anunța AGERPRES."Am discutii cu domnul Tariceanu…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, luni seara, ca are discutii cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si cu cel al Pro Romania, Victor Ponta, in vederea incheierii unei aliante intre cele trei partide la alegerile locale. "Am discutii cu domnul Tariceanu si cu…

- Persoanele din Centrul Multifuncțional Caraiman din Capitala, aflat in subordinea Primariei Sectorului 1, au asistat recent la unele scene confuze. Cadrele medicale ale instituției, insoțite chiar de Livia Gomes, directoarea Centrului, apar in videoclipul piesei „Bogații și saracii”, o melodie interpretata…

- Partidele politice au primit, de la stat, subventii de aproape 24 de milioane de lei in luna mai in Politic / on 13/05/2020 at 10:14 / Subvenții in valoare de 23.816.011,57 de lei au fost virate, in conturile partidelor parlamentare, in prima decada a lunii mai, transmit reprezentanții Autoritatii…

- Teama de coronavirus duce la gesturi la care nimenu s-ar fi așteptat. Un medic rezident din București a declarat pentru Digi24 ca a fost data afara din locuința in care statea cu chirie de frica proprietarului de a nu fi infectat cu COVID-19.

- Frica de coronavirus duce la gesturi greu de înțeles. Un medic rezident din București spune ca a fost dat afara din casa de proprietarul apartamentului în care locuia cu chirie, doar pentru ca lucreaza într-un spital și ar putea aduce virusul acasa. Medicul rezident a vorbit, în…

- Pandemia de coronavirus, „amenințare la adresa securitații globale” Foto: Arhiva/ Radio România Pandemia de coronavirus – o amenințare la adresa securitații globale ..... NATO considera criza generata de pandemia de coronavirus o amenințare la adresa…