- Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, deschide lista Partidului Ecologist Roman in circumscriptia Calarasi pentru Camera Deputatilor, a declarat pentru AGERPRES presedintele PER, Danut Pop. "Da, este pe platforma PER cu partidul domniei sale - PSDI (Partidul Social Democrat…

- Marian Vanghelie, primar al sectorului 5 timp de 16 ani, și-a depus luni candidatura pentru un nou mandat. El a susținut ca a terminat circa 600 de blocuri, a facut 700 de strazi, a "terminat tot învatamântul" si a reabilitat parcurile. "Putem sa aducem sectorul 5 dupa…