Marian Vanghelie, lasat in libertate sub control judiciar. Alti sase inculpati au primit mandate de arestare intr-un dosar de coruptie cu prejudiciu de peste 256 milioane lei

Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a respins, vineri noaptea, cererea DNA de arestare preventiva a fostului primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie, acuzat de DNA de trafic de influenta si instigare la abuz in serviciu, intr-un dosar de coruptie cu prejudiciu de peste 256 milioane lei, legat de achizitii de produse…

- Tribunalul Bucuresti a dispus, vineri seara, arestarea preventiva a sase persoane inculpate in dosarul in care este cercetat si fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, acuzat de DNA de trafic de influenta si instigare la abuz in serviciu. Prejudiciul calculat de procurori in acest dosar de…

- Prejudiciul estimat de procurorii anti-corupție se ridica la o valoare de peste 256 de milioane de lei. In acest dosar cele 13 persoane sunt acuzate de constituirea unui grup infracțional, trafic de influența și instigare la abuz in serviciu. Mai mult, procurorii DNA susțin ca in varful ierarhiei de…

- Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5, a fost retinut, joi seara, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul in care este acuzat de constituire de grup infractional, trafic de influenta si instigare la abuz in serviciu, cauzand un prejudiciu de peste 256 milioane lei, precizeaza…

- Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5, este cercetat de DNA pentru trafic de influenta, constituire a unui grup organizat si instigare la abuz in serviciu, fapte ce ar fi fost comise in perioada in care a fost consilier local, 2018-2021. Alaturi de el sunt cercetate alte 21 de persoane, printre…

- Fostul edil al Sectorului 5, Marian Vanghele, judecat intr-un dosar de mare corupție, la Tribunalul București a fost amendat, marți, de Jandarmerie dupa ce a fost depistat intrand in instanța printr-un loc nedestinat justițiabililor. Citește și: Situație GRAVA intr-un dosar CLASAT al DNA cu…

- Potrivit DNA, administratorul societatii comerciale Mamp;D Sea Farers SRL, "in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatilor fiscale si beneficiind de ajutorul altor doi inculpati, angajati ai aceleiasi firme, ar fi inregistrat in contabilitate 455 facturi fiscale ce atestau activitati de comercializare…

- Un barbat din Targu Frumos care a falsificat buletine de analize COVID-19 s-a ales cu dosar penal si a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Potrivit unui comunicat de presa transmis, duminica, AGERPRES, politistii din cadrul Sectiei nr. 4 Politie Iasi au efectuat, pe 21 octombrie, doua…