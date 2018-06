Stiri pe aceeasi tema

- Marian Vanghelie a susținut duminica, la Antena 3, ca in data de 19 iunie mai mulți judecatori de la ICCJ s-au intalnit in casa fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, pentru a discuta unele dosare, inclusiv cel al liderului PSD, Liviu Dragnea.Marian Vanghelie saluta nominalizarea lui…

- Marian Vannghelie a declarat, duminica, faptul ca in data de 19 iunie mai multi judecatori de la instanta suprema s-au intalnit in casa fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, pentru a se discuta despre unele dosare, inclusiv cel al liderului PSD, Liviu Dragnea.

- Fostul vicepremier Gabriel Oprea a anuntat ca revine in politica si relanseaza UNPR. Marian Vanghelie a comentat duminica, la Antena 3, decizia fostului vicepremier, spunand ca este un „pion” folosit de Florian Coldea.„Cred ca un pic s-au incurcat lucrurile la un moment, ca dna Kovesi a considerat…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a raspuns vineri, printr-un comunicat de presa, mai multor declaratii aparute in spatiul public din partea unor lideri PSD care au criticat decizia judecatorilor de la Curtea Suprema in cazul lui Liviu Dragnea, afirmand ca „membrii executivului sau legislativului nu…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune despre condamnarea sefului PSD, Liviu Dragnea, ca nu a existat unanimitate in completul de trei judecatori de la Inalta Curte, doi judecatori fiind pentru condamnare, iar altul avand opinie separata.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, joi, pe Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare in dosarul DGASPC Teleorman in legatura cu angajarea in aceasta institutie a doua persoane care de fapt lucrau pentru organizatia PSD. Decizia nu este definitiva.Ecaterina Andronescu,…

- Liviu Dragnea și-ar putea afla azi sentința! Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, joi (21 iunie), o prima decizie in dosarul DGASPC Teleorman. In acest dosar, liderul PSD a fost judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de presedinte…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este abilitat sa comunice urmatoarele: Procurorii Secției de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au finalizat cercetarile…