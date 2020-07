Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, lanseaza un atac dur la adresa fostului sau coleg de partid, Victor Ponta despre care spune ca este cel mai mare mincinos.Dupa Victor Ponta sau Traian Basescu, bucureștenii s-ar putea trezi cu un nou candidat surpriza la Primaria Capitalei. Marian Vanghelie,…

- „Va aștept alaturi de mine la Capitala, sa facem #CuratenieGenerala. Candidez la Primaria Generala a Capitalei, pentru ca m-am saturat de clasa politica actuala, de 30 de ani de minciuna, incompetența, corupție și vrajeala. Vreau sa va ofer o alternativa reala, tanara, civilizata și cu viziune antreprenoriala…

- "Ma pregatesc sa candidez. Tot am vazut ca domnul Ponta vrea sa-și anunțe candidatura și cred ca ma decid sa candidez pana la urma pentru ca ar trebui sa vedem intr-adevar daca totuși un om care a condus Partidul Social Democrat, am fost coleg cu el, primul ministru pus de PSD, e adevarat ca n-a…

- Nicusor Dan a dezvaluit ca s-a intalnit, in urma cu un an, intamplator prin Parlament cu Victor Ponta, iar fostul premier i-a spus ca mama sa l-ar vota la Primaria Capitalei, deoarece considera ca a fost singurul care i-a ajutat pe oamenii din zona in care locuieste, atunci cand niste investitori au…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a lansat luni un semnal politic de susținere a primarului sectorului 3 din Capitala, Robert Negoița, dupa ce edilul a anunțat ca nu va candida din partea PSD la alegerile locale pentru ca partidul este plin de „capușe” care-l paraziteaza și-l țin captiv in trecut.„In…

- Gabriela Firea i-a cerut lui Marcel Ciolacu sa accepte orice conditie pusa de Victor Ponta pentru o alianta PSD-ProRomania. Firea se teme ca Ponta, in cazul in care nu va bate palma cu Ciolacu, va arunca in cursa pentru Primaria Capitalei un candidat din partea ProRomania, care va rupe din electoratul…

- Candidatul dreptei la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca luni va depune o plângere penala la Parchet împotriva primarului Sectorului 5, Daniel Florea, dar si a sefului companiei de salubrizare din acest sector si a sefului Politiei locale, dupa ce a fost bruiat de mașinile de…

- "S-ar putea sa candidez, am mai multe propuneri. Suntem in discuții. Partidul meu este inființat nou și eu il conduc. Suntem in discuții cu mai multe partide, din astea mai micuțe pentru ca nu ne intereseaza sa discutam cu PSD și PNL. Cred ca in Romania trebuie cu totul și cu totul altceva…