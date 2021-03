Stiri pe aceeasi tema

- Marian Ralea e actor consacrat, a jucat intr-o mulțime de piese de teatru, de seriale de televiziune. Puține detalii se știu despre trecutul sau, despre perioada adolescenței, a studenției. A dezvaluit cum facea un ban de buzunar zugravind case. Marian Ralea apare acum in serialul de la Antena 1 și…

- Nuami Dinescu este una dintre cele mai apreciate actrițe. Mereu cu zambetul pe buze și intr-o forma de invidiat, actrița este extrem de indragita de public. Dupa ce ani de zile a fost „Tanța lui Teo”, la Pro TV, acum, aceasta este Florica din serialul Adela, difuzat la Antena 1. Nuami a vorbit despre…

- Actiunea din serialul Adela, difuzat in fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1 se complica tot mai mult cu fiecare episod si noi personaje isi fac aparitia in poveste. Actorul Petru Ciobanu se alatura proiectului Adela si ii va da viata lui Bebe, un personaj-cheie din trecutul familiei Andronic. Bebe…

- Toto Dumitrescu se alatura distributiei proiectului Adela, de la Antena 1. In cel mai nou serial produs de Ruxandra Ion, difuzat in fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1, Toto il va interpreta pe Floppy, un personaj cu totul diferit fata de ce a mai jucat pana acum. Floppy si-a trait intreaga copilarie…

- Alecsandru Dunaev interpreteaza rolul lui Mihai, din serialul „Adela, la Antena 1. Intr-un interviu acordat revistei VIVA !, actorul a vorbit despre momentul in care a inceput cariera lui, dar și ce compromisuri a facut. „Am debutat intr-un teatru profesionist in decembrie 2008 cu un rol de figurație…

- Prima data a jucat teatru in Bacau, la inceputul anilor 2000 iar aseara a fost prezent in premiera serialului de televiziune „Adela” de la Antena 1. Bacauanul Romeo Visca, care il joaca pe Vali Dinca in aceasta producție, are o cariera impresionanta, pe langa alte producții de televiziune in Romania…

- Incercarea de a explica ce este viața este aproape inutila, deși mulți au incercat sa raspunda la aceasta intrebare. Probabil, unul dintre sensurile vieții este de a evita durerea, dar poate ca sensul vieții este pur și simplu de a vedea și auzi. Aceasta opinie a fost exprimata de celebrul regizor rus,…