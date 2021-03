Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei Poli Iasi, Andrei Cristea, i-a cerut iertare arbitrului Radu Petrescu, dupa ce l-a jignit la meciul cu FC Voluntari, potrivit news.ro. Cu o zi inaintea meciului de la Pitesti, cu FC Arges, antrenorul echipei din Copou, Andrei Cristea, a participat la o conferinta de presa,…

- ​Presedintele clubului de fotbal Politehnica Iasi, Ciprian Paraschiv, a anuntat, dupa ce a fost sanctionat cu reducerea salariului timp de trei luni, ca a cerut intrarea sa în concediu fara plata pâna la finalul sezonului.Ciprian Paraschiv a scris, pe Facebook, ca este singurul angajat…

- Mihai Chirica (49 de ani), primarul municipiului Iași, a anunțat cine va conduce Politehnica Iași la meciul din etapa urmatoare a Ligii 1, cu FC Argeș. FC Argeș - Poli Iași se joaca luni, 8 martie, de la ora 17:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro. Dupa demiterea lui Andrei Cristea de la carma echipei,…

- Marian Rada (61 de ani) va fi noul antrenor principal, in acte, la Poli Iași. Acesta in inlocuiește pe Mugur Cornațeanu. Poli Iași - FC Voluntari e programat luni, de la 17:30, liveTEXT pe GSP.ro. Cu nici 24 de ore inaintea meciului capital cu FC Voluntari, Politehnica Iași va inlocui antrenorul principal.…

- Antrenorul echipei de fotbal Politehnica Iasi, Andrei Cristea, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca este un moment in care formatia din Copou trebuie sa se gandeasca doar la victorie in meciul cu Astra. "Este o partida extrem de importanta pentru noi, chiar decisiva. Nu vreau sa pun presiune…

- Andrei Cristea (36 de ani), noul antrenor al lui Poli Iași, nu a putut fi prezent in deplasarea de la Sfantu Gheorghe, acolo unde Poli Iași a obținut primul punct dupa etape in șir de seceta (3-3). Atacantul devenit antrenor se afla acasa, la Iași, in continuare in izolare din cauza focarului de la…

- Transferul lui Matteo Fedele (28 de ani) de la Valenciennes la Politehnica Iași a cazut pe ultima suta de metri. Mijlocașul elvețian ar fi fost primul transfer din „era Andrei Cristea”. Transferul lui Matteo Fedele de la Valenciennes la Politehnica Iași a cazut astazi, cand jucatorul era așteptat in…

- Andrei Cristea, 36 de ani, noul antrenor al lui Poli Iași, e pus pe fapte mari in Copou. Toate detaliile despre Poli Iași - Craiova 0-3, AICI „E o nenorocire ce a venit peste noi, cu acest COVID-19. Și la noi, și la Sepsi. Vom arata diferit cand vom reveni toți din carantina. Sunt desemnat sa fiu antrenorul…