Stiri pe aceeasi tema

- Lumea șahului a fost zguduita de acuzațiile de inșelaciune aduse de cel mai bun jucator din lume, Magnus Carlsen, dupa ce a fost invins de un tanar minune de 19 ani care a recunoscut ca a trișat in trecut, insistand in același timp ca acum este „curat”. Marele maestru norvegian Carlsen a provocat o…

- Naționala feminina de fotbal a invins, vineri, reprezentantiva Lituaniei, la Vilnius, cu scorul de 7-1, intr-un meci care conteaza pentru preliminariile Cupei Mondiale de fotbal feminin din 2023.

- CFR Cluj s-a calificat dramatic in grupele Europa Conference League la fotbal, dupa ce a invins formatia slovena NK Maribor cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca, in mansa secunda a play-off-ului.

- Formatia Atletico Madrid a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 3-0, echipa Getafe, in prima etapa a campionatului Spaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Simona Halep s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari, dupa ce a trecut in runda a doua de chinezoaica Shuai Zhang cu 6-4, 6-2.

- Arsenal Londra a invins la scor pe Sevilla, cu 6-0, sambata, in Emirates Cup, dupa ce conducea in minutul 19 cu 4-0. Manchester United a cedat pe final cu Atletico Madrid, scor 0-1, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Formatia Farul Constanta a invins, vineri seara, in deplasare, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa CS Mioveni, intr-un meci din etapa a doua a Superligii, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a castigat pentru prima oara in istoria sa Supercupa Romaniei, dupa ce a invins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1 (1-1), sambata seara, pe Arena „Francisc Neuman” din Arad. Pentru antrenorul italian Cristiano Bergodi este insa a doua oara cand o formație pregatita…