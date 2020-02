Marian Petrache: Vremea combinatorilor a trecut. Cine nu înțelege, dispare! Președintele CJ Ilfov, Marian Petrache, unul din „greii” PNL cu ștate vechi in partid, a lansat un avertisment pentru clasa politica. „Vremea diletantismului politic și administrativ, a combinatorilor politici, a trecut. Oamenii nu mai au rabdare. S-au saturat de neputincioși, de greaua moștenire și de promisiuni. Vor acțiune, vor fapte. Cei care spun ca nu se poate, trebuie sa plece acasa. Dar se poate? Da, se poate ! Cu multa munca, cu abnegației și cu incredere se poate. Partidele care nu au ințeles acest lucru incet, dar sigur vor disparea. Este clar ca managmentul politic… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele CJ Ilfov, Marian Petrache, anunța faptul ca merge la Bruxelles pentru a negocia cu oficialii europeni alocarile financiare pentru exercițiul 2021-2027. Petrache arata ca urmarește sa obțina finanțare pentru o serie de proiecte prioritare care sunt in desfașurare in județul Ilfov.Citește…

- Președintele CJ Ilfov, Marian Petrache, a afirmat, luni, ca dupa succesul moțiunii de cenzura e normal ca PNL sa vrea declanșarea alegerilor anticipate. Liberalul susține ca a te intreba daca sunt necesare anticipatele „e ca și cum ai intreba un om care merge pe bicicleta daca are nevoie de ghidon”.„Nu…

- Am ajuns spre seara, la Chiajna, la sala de sport, unde au fost amenajate secțiile de votare nr. 143, 144,145, 146 și 147. Aici am putut constata o prezența destul de ridicata a cetațenilor. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 478 Spațiul generos in care au fost amenajate urnele de…

- Președintele CJ Ilfov, Marian Petrache, este marele campion al PNL, la alegerile prezidențiale. Prezența la vot și scorul din Ilfov il relegitimeaza pe acesta in interiorul partidului și din aceasta poziție le transmite colegilor liberali ca sunt in fața unui moment istoric, in care pot sa demonstreze…

- Presedintele PNL Resita, Ioan Popa, este convins ca electoratul din Caras-Severin va iesi in numar mare, duminica, la vot, pentru a-si alege presedintele in turul al doilea, in persoana lui Klaus Iohannis. "Sunt convins ca oamenii vor iesi la vot si vor sustine candidatul PNL in turul al doilea de scrutin.…

- Presedintele PNL Resita, Ioan Popa, este convins ca electoratul din Caras-Severin va iesi in numar mare, duminica, la vot, pentru a-si alege presedintele in turul al doilea, in persoana lui Klaus Iohannis. "Sunt convins ca oamenii vor iesi la vot si vor sustine candidatul PNL in turul al doilea de…

- La Caminul Cultural din Ciolpani a fost amenajata secția de votare nr. 157. Președintele secției, Elena Grigore, ne-a spus ca pana in jurul pranzului votasera peste 30% dintre alegatorii arondați. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 476 Din 1.906 persoane arondate, au votat circa 600…

- "Atat domnul Iohannis, cat si doamna Dancila sunt simboluri ale esecului invatamantului romanesc. Ma refer la ei pentru ca au predat. Dar te intrebi cum, ce i-au invatat e bietii copii, chiar e o mare intrebare asta", a spus Theodor Paleologu in emisiunea lui Victor Ciutacu, de la Romania TV.…