Marian Petrache: Voi da în judecată Guvernul pentru că nu mi se aprobă proiectul de apă şi canal "Este o mare nemultumire fata de modul in care se guverneaza aceasta tara. Eu maine dau Guvernul in judecata, (...) pentru ca nu mi se aproba un proiect de 340 milioane de euro pe fonduri europene. (...) Am inceput in 2014 un proiect, un master plan pe apa si canal de 350 milioane de euro. Au trecut patru ani de zile. La finalul acestui an se incheie sesiunea de depunere a proiectului si de patru ani de zile s-au facut 15 verificari. Adica suntem la un pas sa pierdem banii, nu din vina mea. Acesta este motivul pentru care dau in judecata Guvernul sa ia toate masurile astfel incat sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Presedintele Consiliului Judetean Ilfov, Marian Petrache, a anuntat, luni, ca va da in judecata Guvernul, deoarece nu a aprobat un proiect pentru intocmirea unui master plan in valoare de 350 de milioane de euro, desi in patru ani s-au efectut 15 controale.

